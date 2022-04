Bei Kontrolle mehrmals eingeschlafen: Polizei zog Drogenlenker in St. Johann aus dem Verkehr

Der 34-jährige Pongauer besitzt außerdem keinen Führerschein.

Am Mittwoch meldete ein Anrufer telefonisch der Polizei, dass ein Pkw auf der A10 in Fahrtrichtung Salzburg in Schlangenlinien fährt. Das Fahrzeug konnte im Gemeindegebiet von St. Johann angehalten werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief bei dem 34-jährigen Pkw-Lenker positiv. Der Pongauer wirkte bei der Amtshandlung vollkommen abwesend und war zeitlich und örtlich nicht orientiert. Weiters hatte er Schwierigkeiten, aufrecht zu stehen und schlief während der Kontrolle mehrmals ein. Der Amtsarzt stellte die Fahruntauglichkeit aufgrund von Suchtgift, Medikamenten und Übermüdung fest. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Führerschein konnte nicht abgenommen werden, da der Lenker nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist. Diesbezüglich wurde der Pongauer bereits mehrmals angezeigt, berichtet die Polizei.