Bei Polizeieinsatz Beamten angeschossen: Schuldunfähiger Verdächtiger ist wieder auf freiem Fuß

Paukenschlag im Fall eines folgenschweren Polizeieinsatzes bei einem Wohnhaus in Salzburg-Leopoldskron, bei dem im Juni dieses Jahres ein 36-jähriger Salzburger und ein Polizist durch Schüsse schwer verletzt worden waren: Der 36-Jährige, der laut späterem Gutachten bei der Schießerei in einem akut psychotischen Zustand war, soll damals einem Polizisten die Dienstwaffe entrissen und mit dieser auf ihn geschossen haben. Jetzt ist der 36-Jährige wieder auf freiem Fuß, wie sein Verteidiger, RA Kurt Jelinek, am Montag mitteilte.

SN/chris hofer Der Tatort in Leopoldskron.