Die Privatflieger sind ins Visier des Flughafen-Anrainerschutzverbandes geraten. Doch welche Typen sitzen denn da nach dem Job noch im Cockpit?

Sie hat vor zehn Jahren ihren Privatpilotenschein gemacht und sich damit einen Jugendtraum erfüllt. Anita Bertignol ist Büroangestellte, in Itzling zu Hause und schwärmt von dem prächtigen Farbenspiel am Himmel und der abwechslungsreichen Landschaft samt Seen entlang ihrer "Salzkammergut-Runde", wie ...