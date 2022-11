Bei Prüfung durchgefallen: 17-jähriger Pinzgauer stellte sich selbst Führerschein aus

Am Donnerstag widmeten sich Polizisten in Neukirchen am Großvenediger einem Einheimischen (17), der sein Auto ohne gültigen Führerschein gelenkt haben soll. Dabei erhoben die Beamten, dass der Jugendliche Ende 2021 bei der Führerscheinprüfung durchgefallen und nun trotzdem mit dem Auto unterwegs war.

SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild.