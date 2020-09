Bei Spanferkel und Bier ging es in St. Leonhard nochmals rund

Der legendäre Nachkirtag ist vor Jahrzehnten aus einem traditionellen Viehmarkt entstanden. Für die Grödiger ein Muss, dabei zu sein. Viele Betriebe geben ihren Mitarbeitern dafür frei.

Corona, kein Festzelt, spezielle Auflagen - und dennoch ein St. Leonharder Kirtag in Grödig. "Denn die Tradition will es so", sagte Stephan Fuchs, der nach dem verkleinerten Kirtag am Wochenende am Montag in seiner Fuchserei die Organisation für den legendären Nachkirtag übernommen hat. Ein Ausnahmetag in Grödig, vergleichbar mit Faschingsmontag. Nahezu alle Betriebe geben ihren Mitarbeitern am Nachmittag frei, viele auch am Dienstag, denn die Feierlaune ist ebenso traditionell.

Der Nachkirtag jeweils am Montag ist in den Jahren ...