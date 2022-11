Bei Taxenbach mit Auto frontal gegen Baum geprallt - Franzose und 14-jährige Tochter teils schwer verletzt

Ein 54-jährige Franzose war am Mittwoch gegen drei Uhr Früh mit seinem Pkw auf der B 311 unterwegs, als er bei Taxenbach aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und dann gänzlich von der Straße abkam. Das Auto, in dem auch seine 14-jährige Tochter saß, prallte in der Folge frontal gegen einen Baum und kam dann auf einem Grünstreifen zum Stillstand.

SN/ff taxenbach/lz högmoos Bei dem Unfall wurden der 54-jährige Lenker schwer und seine Tochter (14) unbestimmten Grades verletzt.