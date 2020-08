Nach 20 Jahren Überlegungen und Planungen wird in St. Gilgen eines der ältesten Feuerwehrhäuser in Salzburg saniert und erweitert.

Die Feuerwehrhäuser in St. Gilgen sowie in Seeham gelten als die ältesten im Bundesland Salzburg. "Unser Haus ist 1950/51 errichtet worden", erzählt Karl Paul, Ortskommandant in St. Gilgen. Schon seit rund 20 Jahren sei an einem Sanierungs- und Neubauprojekt gearbeitet ...