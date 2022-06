Bei Verkehrsunfällen in Salzburg war Alkohol im Spiel

Am Freitag kam es zu mehreren Verkehrsunfällen in Salzburg - bei den vielen Unfallbeteiligten war Alkohol im Spiel.

Ein 42-jähriger rumänischer Staatsbürger fuhr mit seinem PKW auf der B159 von Golling in Richtung Kuchl. Aufgrund eines Reifenschadens kam er in einer Kurve von der Straße ab und prallte frontal in eine Verkehrsinsel, berichtete die Polizei in einer Aussundung. Der Alkomattest ergab einen Messwert von 1,3 mg/l. Der stark beschädigte PKW wurde abgeschleppt. Der 42-Jährige wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt.

Kollision zwischen Taxi und E-Scooter

Im Bereich Südtirolerplatz kam es zu einer Kollision zwischen einem 37-jährigen Taxilenker und einem 35-jährigen E-Scooter-Lenker. Der 35-jährige Deutsche zog sich bei dem Sturz Verletzungen im Bereich des Gesichts und der Hände durch. Mit beiden Beteiligten wurden Alkovortests durchgeführt. Der Test beim 35-jährigen E-Scooter-Lenker erbrachte ein Ergebnis von 1,05 mg/l. Den anschließend vorgesehenen Alkomattest verweigerte der deutsche Staatsbürger. Der E-Scooter-Lenker wird angezeigt.

Auch bei Auffahrunfall war Alkohol im Spiel

Am Freitag fuhr außerdem ein 41-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug auf der Münchner Bundesstraße stadtauswärts auf den Pkw einer 56-jährigen Stadt-Salzburgerin auf. Bei dem Unfall wurde die 56-Jährige am Rücken bzw. Nacken leicht verletzt. Mit dem 41-jährigen Flachgauer wurde ein Alkomattest durchgeführt. Dieser ergab einen Messwert von 1,14 mg/l. Dem 41-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen. Der stark beschädigte Pkw des 41-Jährigen musste abgeschleppt werden.