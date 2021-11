Beim Bürgermeister häufen sich Klagen über die Postzustellung

Um die Situation zu verbessern, fordert Oberndorfs Bürgermeister Georg Djundja eine Verkleinerung der Zustell-Rayone, mehr Personal und eine faire Bezahlung der Postmitarbeiter.

Nicht nur, wie berichtet, in Seekirchen, auch in zahlreichen anderen Flachgauer Gemeinden häufen sich die Beschwerden über die Postzustellung. Die Post räumt die Probleme ein und führt diese auf unvorhersehbare Personalausfälle zurück, an deren Behebung man arbeite. Die Gewerkschaft forderte zuletzt 60 neue Mitarbeiter in der Zustellung für Salzburg.

Auch Oberndorfs Bürgermeister Georg Djundja (SPÖ) ist mit dem Thema konfrontiert: "Aktuell bekomme ich sehr viele Bürgerbeschwerden über Post-Zustellprobleme: Teilweise kommt in Stadtteilen von Oberndorf drei bis vier Wochen ...