Beim Dorffest in Schleedorf haben die Dirndl das Sagen

In keiner anderen Salzburger Gemeinde war am Sonntag die Trachten-Dichte so hoch wie in Schleedorf. Wer ohne Krachlederne kam, fiel auf.

Das Schleedorfer Dorffest ist vor allem für zwei Fixpunkte bekannt. Zum einen ist das der Dirndltausch im Hofwirt, bei dem sich Trachtenliebhaber relativ günstig von Kopf bis Fuß einkleiden können. Zum anderen ist es die Modenschau der ortsansässigen Trachtenschneiderei "Wimmer schneidert". Und so tummelten sich am Sonntagvormittag an beiden Schauplätzen im Rahmen des Schleedorfer Dorffestes hunderte Besucher.