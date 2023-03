Beim Eingangsbereich der Polizeidirektion mit Bombe gedroht: Rumäne in Salzburg verurteilt

Neun Monate bedingte Haft wegen schwerer Nötigung: So lautete am Dienstag am Landesgericht Salzburg das noch nicht rechtskräftige Urteil gegen einen 40-jährigen, in Salzburg lebenden Rumänen. Laut Anklage hatte der Mann am 11. Februar dieses Jahres beim Eingang zur Landespolizeidirektion (LPD) gegenüber mehreren Beamtinnen und Beamten hinter der Sprechanlage geäußert, eine Bombe mitzuführen.

Konkret sagte der gerichtlich unbescholtene Angeklagte damals demnach Folgendes: "I habe a nuclear bomb. I want to come in." Und dann erneut: "I habe a bomb." Die Äußerungen des Rumänen hatten in der Folge einen massiven Polizeieinsatz ausgelöst; der Bereich um die LPD wurde abgesperrt, Spezialeinheiten und Sprengstoffexperten waren vor Ort. Tatsächlich wurden in der mitgeführten Tasche des Mannes nur Kleidung und Getränke gefunden.

Angeklagter: "Bin zur Polizei, um nur Rest von Verwaltungsstrafe abzusitzen"

Am Dienstag vor Gericht betonte der Angeklagte (Verteidiger: RA Johann Meisthuber), er könne sich "an nicht mehr viel erinnern". Auf Vorhalt von Richterin Bettina Maxones-Kurkowski, was er an jenem Samstagabend bei der Polizei habe tun wollen, meinte der Rumäne: "Ich wollte nur meine restlichen Geldstrafen im Polizeianhaltezentrum absitzen und mehr nicht." Eigentlich, so ergänzte der Angeklagte, der eigenen Angaben nach in Rumänien einen Studiengang der Soziologie und Psychologie abgeschlossen hat, "wollte ich nur sagen, dass ich im Rucksack einen Flasche Schartner Bombe habe und in der Tasche Getränke und Bekleidung".

Sein Verteidiger hatte zuvor ausgeführt, im Hintergrund der folgenschweren Aktion seines Mandanten stünden "die katastrophalen hygienischen Zustände im Polizeianhaltezentrum", in dem der Angeklagte "etliche Verwaltungsstrafen wegen einer Vielzahl von Verstößen gegen Corona-Vorschriften absitzen musste und noch muss".

Auffällige Notizen am Handy des Angeklagten

Die Richterin hielt dem Rumänen dann vor, dass auf seinem Handy "ein paar ziemlich auffällige Notizen" gefunden worden seien, die der Angeklagte für sich selbst bzw. an sich selbst gerichtet in englischer Sprache verfasst habe. Sinngemäß habe der 40-Jährige etwa geschrieben, wie er denn für eine große Terroraufregung sorgen könne. Oder was das Schlimmste sei, was er der Salzburger Polizei antun könne.

Letztlich verurteilt ihn die Richterin wegen schwerer Nötigung durch Gefährdung mit Sprengmitteln zu neun Monaten bedingter Haft. Der Angeklagte nahm das Urteil an, der Staatsanwalt gab jedoch keine Erklärung ab - nicht rechtskräftig.