Beim Kaiviertelfest ist vieles in der Schwebe

Stadtchef Harald Preuner (ÖVP) kann sich Kopplung von Kaiviertelfest mit Linzergassenfest vorstellen.

In wenigen Wochen will die Altstadt feiern, aber noch ist vieles ungewiss. "Es kann sein, dass das Kaiviertelfest nun mit einem neuen Organisator zur selben Zeit wie das Linzergassenfest stattfindet", erklärte Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) am Montag. Das wäre das Wochenende vom 30. Juni bis 1. Juli. Geht es nach ihm, bliebe so genug Zeit, um ein Programm auf die Beine zu stellen.

Doch Tatsache ist: Noch steht nicht einmal der Organisator mit Sicherheit fest. Der bisherige Veranstalter des Kaiviertelfests, Markus Rauchmann, würde es noch einmal machen - in einer abgespeckten Version, mit zwei oder drei Konzerten. Und das trotz einer unglaublichen Vorgeschichte: Rauchmann organisiert nämlich auch das Jugendfestival 5020. Das findet verteilt über den ganzen Juli statt.

Um dieses Festival gab es erst kürzlich Aufregung. Denn: Ein Teil der politisch zugesagten Kulturförderung, rund 40.000 Euro, sollten auf das Kaiviertelfest umgeschichtet werden. Das beschloss der Stadtsenat mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ. Preuner argumentierte in den Salzburger Nachrichten, dass es für das Jugendfestival verkraftbar sei, da es mit Ticketeinnahmen insgesamt 290.000 Euro zur Verfügung habe. Zudem ergäben sich durch denselben Organisator eventuell Synergien. So solle ein Teil des 5020-Programms ins Kaiviertel verschoben werden.

Grund für die Umschichtung der Mittel ist Geldmangel aufseiten des Kaiviertelfests. Seitens der Unternehmer aus dem Viertel gab es dem Vernehmen nach zu wenig Interesse, um die Sache ernsthaft anzugehen.

Freunde des Kaiviertelfests zu schwach für Organisation

Es war von ihrer Seite lediglich ein Betrag von 20.000 Euro zusammengekommen, der vom Altstadtverband verdoppelt wird, aber trotz allem noch zu niedrig ist. "Wir brauchen mindestens 100.000 Euro, um ein solches Stadtteilfest zu machen", so Rauchmann: "Deshalb haben wir gesagt, wir sagen das Fest ab." Daraufhin seien das Line-up, Musiker, Techniker und Sponsoren informiert und die Unternehmerbeiträge 1:1 zurückerstattet worden. Dann kam die politische Kehrtwende - mit der Umschichtung der Mittel.

"Jetzt fragen mich die Unternehmer: Bist du komplett irre?", erzählt Rauchmann, der trotzdem anpacken will. "Es gibt offenbar den politischen Auftrag, zwei Festivals zu organisieren: ein abgespecktes Kaiviertelfest am 9. und 10. Juni und das Jugendfestival 5020 den gesamten Juli."