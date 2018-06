Beim Salzburger Zoolauf liefen auch Biene und Giraffe mit

743 Männer und Frauen gingen am Samstag beim sechsten Salzburger Zoolauf an den Start - mit viel guter Laune bei sommerlichen Temperaturen.

Bei den Männern siegte Michael Holzner (ASV Salzburg), bei den Frauen Birgit Mittenbühler (TriRun Kuchl). Alle, die an den Start gingen, unterstützen das Engagement des Zoo Salzburg bei Tier-, Natur- und Artenschutzprojekten. Ein Teil des Erlöses geht direkt an "Save the Rhino" - eine internationale Organisation, die sich für das Überleben der fünf Nashornarten einsetzt.





(SN)