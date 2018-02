Beim Schnalzen tanzten heuer die Flocken

Mit einem Salzburger Triumph ging am Sonntag das 65. Rupertigau-Schnalzen in Anger zu Ende. 143 Passen sagten mit ihren Goaßln dem Winter den Kampf an. Der zeigt sich völlig unbeeindruckt.

SN/chris hofer Insgesamt 143 Schnalzergruppen waren am Sonntag am Start. Der Sieg ging an die Passe Siezenheim III. SN/chris hofer Die Schnalzerpasse Liefering II SN/chris hofer Wie jedes Jahr zog das Rupertigau Preisschnalzen auch heuer wieder zahlreiche Zuschauer an.