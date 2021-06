Beim Sonnwendfeuer in Gaißau wird auch eine Hexe brennen

Zur Sommersonnenwende, wenn der längste Tag auf die kürzeste Nacht trifft, stehen vielerorts wieder die Berge "in Flammen". Tradition hat das Sonnwendfeuer auch bei der Dorfjugend Krispl-Gaißau.

Das Sonnwendfeuer in Gaißau, das jedes Jahr um den 21. Juni auf dem Spielberg entzündet wird, war für Stefan Schnaitmann schon in seiner Kindheit ein Fixpunkt. "Wir haben uns jedes Jahr auf diesen Tag gefreut", sagt der 25-Jährige. Mittlerweile gehört der Metalltechniker, der als Monteur bei der Firma Emco in Hallein arbeitet, selbst zum Organisationsteam. Schnaitmann ist seit fünf Jahren Obmann der Dorfjugend Krispl-Gaißau, die das Sonnwendfeuer seit vielen Jahren veranstaltet.

Am Samstag um 20.30 Uhr ist es ...