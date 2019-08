30 Jahre lang führten Franz und Wilfriede Ragginger den Viehhauserwirt, bevor sie ihn an den Sohn übergaben. Heute erfreuen sie sich am beschaulichen Ruhestand, ohne Arbeit geht es aber auch nicht.

Der Jagd gehört die Leidenschaft von Franz Ragginger, nach wie vor. Davon zeugen Unmengen an Reh- und Gams-Krickerl an den Wänden. Auch ein Auerhahn ist darunter. "Am liebsten bin ich auf die Gams gegangen", gesteht der ehemalige Viehhauser-Wirt, der etliche ...