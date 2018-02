Beim Wirten lebt die Kaserne weiter

Wartenberg-Wirt Johannes Wächter verbaut alte Ziegel und Holzbalken bei sich zu Hause. Er hat sie von der Großbaustelle auf dem Gelände der ehemaligen Riedenburg-Kaserne "gerettet".

Um seinen Gästen den Wert des Alten bewusst zu machen, "rettete" Johannes Wächter, Wirt im Haus Wartenberg, als Sondermüll deklarierte Ziegel, Holzbalken und Eisentraversen von der Baustelle des "Quartier Riedenburg". Sein Garten ist damit voll gepfercht. Das Material will er nun in seinem Haus und Garten verbauen. Eine Dusche wurde bereits mit den orangen Lehmziegeln ausgekleidet - zugegebenermaßen ein Blickfang.

Die Verbauung auf dem Areal der ehemaligen Riedenburgkaserne schreitet voran. Seit einem Lokalaugenschein des Gestaltungsbeirats vorige Woche auf der Baustelle sorgt sie erneut für Gesprächsstoff.

Johannes Wächter fühlt sich in seinem Urteil vor zwei Jahren bestätigt. "Das Grundstück wird maximal vernutzt. Es entsteht an diesem besonderen Platz nichts Besonderes." Wächter spricht von einer geistigen Niederlage.

Die gswb und die Strauss & Partner Development GmbH errichten auf dem Gelände 316 Miet-, Mietkauf- und Eigentumswohnungen. Dazu kommen ein Café sowie Büro- und Geschäftsflächen. Der städtische Kindergarten übersiedelt aus der Biedermeiervilla in einen knallroten Neubau. Der höchste Baukörper mit acht Geschoßen wird 24 Meter in die Höhe ragen. Dem Hauptargument der Politik, man komme auf Stadtgebiet nicht darum herum, dichter zu bauen, begegnet Wächter so: "Man hätte auch einen 30 Meter hohen Turm mit einer Vogelbeobachtungsstation errichten können (der Rainberg ist ein Vogelschutzgebiet) - auch das wäre etwas Besonderes gewesen." Was hier allerdings passiere, sei Beliebigkeit, ohne Einbindung des historisch Gewachsenen. Es gehe gar nicht darum, für die Menschen guten Wohnraum zu schaffen, sondern um die Profitmaximierung, geht Wächter mit Stadtpolitikern und Baugenossenschaften hart ins Gericht.

Seine Anrainer-Initiative "SOS Riedenburg" war seit 2012 immer wieder an die Stadtplanung herangetreten, hatte alternative Konzepte (Starter- und Studentenwohnungen, Ansiedlung universitärer Einrichtungen) erarbeitet und diese Forderungen mit rund 3000 Unterschriften untermauert. "Aber: Wir wurden nicht gehört", sagt der Wirt heute. Bürgerbeteiligung sei nicht mehr als ein Schlagwort. Seine Initiative habe sich in eine Art "Club of Salzburg" entwickelt, ein "akademisches Wirtshaus", erklärt Wächter. Man frage sich: Wie gestalte ich Lebensraum für Menschen, auf dass sie mehr Freude haben? Nur zu "versorgen" genüge nicht. Und die Wohnungsnot? Ließe sich seiner Meinung nach lindern, indem man das Vorhandene mitberücksichtigt, sprich Leerstände stärker mobilisiert, und mit den Umlandgemeinden besser kooperiert.