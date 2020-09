Bekannte fand 81-jähriges Mordopfer in Maxglaner Wohnung

Obduktion in der Salzburger Gerichtsmedizin ergab, dass die 81-jährige Frau erstochen worden war.

"Wir ermitteln derzeit in einem sehr schwierigen Mordfall", bestätigte am Dienstag Christian Voggenberger, Leiter der Salzburger Kriminalabteilung. Die Tat sei am vergangenen Sonntag entdeckt worden. Eine Bekannte der 81-jährigen Frau hatte in Sorge Nachschau gehalten, nachdem sich die Seniorin über einen längeren Zeitraum nicht gemeldet hatte. Die 81-Jährige habe jedoch sehr zurückgezogen gelebt, so die Polizei. Bei der Nachschau stieß die Bekannte auf die Tote.

Bei der anschließenden Obduktion in der Gerichtsmedizin stellte sich heraus, dass das Opfer aufgrund von mehreren Stichverletzungen verblutet war. Die Kriminalisten versuchen nun, die Hintergründe für diese Bluttat zu ermitteln. Derzeit gebe es jedoch keine Auskunft darüber, ob die Tür zur Wohnung des Opfers in einem Mehrparteienhaus in Salzburg-Maxglan versperrt oder offen war, ob eine Tatwaffe sichergestellt werden konnte oder ob Wertgegenstände oder Geld aus der Wohnung des Opfers fehlen.