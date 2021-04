Bekenntnis für Probenhaus auf Hannak-Gründen

SPÖ-Gemeinderat Sebastian Lankes trat für den Standort-Frage für seinen Heimatstadtteil Gnigl ein und postete auf Facebook ein Video in Edmund-Sackbauer-Manier: "Mei Gnigl is ned deppert." Jetzt sieht es so aus, als ob das Probenhaus für die freie Szene wirklich auf den Hannak-Gründen realisiert werden würde. Der Gemeinderat bekennt sich einstimmig dazu.

Sebastian Lankes (SPÖ-Gemeinderat) im Rathaus. Seit der Vorwoche gilt es als fix: Es kommt ein Probenhaus für die freie Kulturszene, höchstwahrscheinlich auf den Hannak-Gründen in Gnigl.