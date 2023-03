Bekommt Tamsweg einen "Mäci"?

Derzeit prüft McDonald's einen möglichen Standort an der B 95.

Eine dreiviertel Autostunde braucht man bei einer Fahrt nach Spittal. Jeweils eine Stunde bis nach Judenburg oder nach St. Johann im Pongau. Die Rede ist von der Entfernung zum nächsten McDonald's Restaurant. Diese Erkenntnis machte nun auch die beliebte internationale Restaurantkette. Wilhelm Baldia, Unternehmenssprecher der McDonald's Franchise GmbH in Österreich im LN-Gespräch: "Wir prüfen aktuell, ein neues Restaurant in Tamsweg zu errichten, und sind dazu in Gesprächen mit der Gemeinde. Konkrete Pläne beziehungsweise ein Zeitplan stehen jedoch noch nicht fest."

