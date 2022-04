Wenn Lärm krank macht

Zum Tag des Lärms am 27. April hat die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) darauf hingewiesen, dass in Österreich allein 500.000 Menschen beruflich bedingt gehörschädigendem Lärm ausgesetzt sind. Aber nicht nur laute Maschinen oder Werkzeuge mit einer Lautstärke von mehr als 85 Dezibel (dB) schädigen das Gehör und setzen der Gesundheit zu. Auch Verkehrslärm, Lärm aus der Nachbarschaft oder der Lärm in Großraumbüros stressen den Organismus. Heinz Fuchsig, Umweltsprecher der Ärztekammer, berichtet von einer insgesamt durch Krisen stärker gereizten Gesellschaft. Die Leute ...