Ein 24-Jähriger soll vor einem Lokal geschlagen worden sein. Als er seinen Vater als Verstärkung holte, zückte der unbekannte Täter eine Pistole.

Ein langer Blutfleck quer über den Gehsteig und einige orange Markierungen der Spurensicherung erinnern am Mittwochvormittag in der Ignaz-Harrer-Straße noch an die Bluttat vom Vorabend. Passanten sticht der Tatort sofort ins Auge. Anrainer und Geschäftstreibende, die den Polizei- und Rettungseinsatz ...