Benefizkonzert in Eben brachte Spenden für Hospiz-Helfer

Hospiz-Initiative arbeitet seit 1998

Auch die wertvolle Arbeit der Hospizinitiative Pongau mit den beiden Teams in Bischofshofen und im Ennspongau kann kostenlos in Anspruch genommen werden. Insgesamt 22 Ehrenamtliche kümmern sich in den Pongauer Teams um die Hospizbegleitung im Bezirk. Die Einsatz-orte der mobilen Begleiterinnen und Begleiter reichen vom Zuhause der Betroffenen über Pflegeheime bis hin zu Besuchen in den Krankenhäusern. "Wir versuchen, den Menschen bis zuletzt ein vertrautes Umfeld zu schaffen und legen großen Wert darauf, dass sich niemand alleingelassen fühlt", betont die Einsatzleiterin des Teams im Ennspongau, Ricky Mooslechner. Helfende Hände seien in den beiden Pongauer Teams jederzeit willkommen. "Interessierte bekommen im Rahmen einer Ausbildung alles an die Hand, was es braucht, um eine fundierte Hospizbegleitung durchführen zu können", stellt Mooslechner klar. Andreas Kindler, der die Initiative im Ennspongau 1998 ins Leben gerufen hat, ergänzt: "Man baut eine einzigartige Vertrauensbasis zu den Familien auf und bekommt so viel Dankbarkeit für sein Tun zurück. Die Arbeit ist unbezahlbar und deshalb ist sie für die Betroffenen gratis."

Kleine Spenden gehen zurück

Die Verantwortlichen der beiden Hospizeinrichtungen zeigten sich äußerst erfreut über die großzügigen Spenden aus Eben. "Wir finanzieren mehr als die Hälfte unseres laufenden Betriebs durch Spendengelder", schildert Christof Eisl, der Geschäftsführer der Hospizbewegung Salzburg, der Dachorganisation der Hospizeinrichtungen im Bundesland. Vor dem Hintergrund der allgemeinen Teuerung spürte man zuletzt einen Rückgang bei kleineren Spenden. Großspenden wie jene aus Eben würden diese Rückgänge aber immer wieder erfolgreich ausgleichen. "Insofern sind wir der Gemeinde, den Musikanten und den Konzertbesuchern natürlich sehr dankbar für diesen Beitrag", betont Eisl.