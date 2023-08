Benefizlauf brachte über 6000 Euro für Kinder

Die Aktion der Freiwilligen Feuerwehr Elixhausen brachte 6160 Euro für Mädchen und Buben mit seltenen Stoffwechselerkrankungen.

Mehr als 300 Menschen haben im vergangenen Juni am Benefizlauf "Lauffeuer" der Elixhausener Feuerwehr teilgenommen. Laufend, walkend oder einfach gemütlich spazierend haben sie vier Kilometer zurückgelegt und mit ihrem Startgeld das young.hope-Forschungszentrum für Kinder- und Jugendmedizin am Uniklinikum Salzburg unterstützt.

Die "erlaufene" Summe von 6160 Euro wurde kürzlich von den Organisatoren Julia Högler ("soul and sense studio" Salzburg) und Christoph Hermann, (Kommandant FF Elixhausen) an Professor Daniel Weghuber, Leiter der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde in Salzburg, übergeben.

"Mit dem Charity-Lauf wollen wir unseren Beitrag zum Zusammenhalt und zu einem besseren Morgen leisten. Der wohltätige Zweck stand im Vordergrund, daher konnte es an diesem Tag nur Gewinner geben", so Högler und Hermann, die eine Fortsetzung des "Lauffeuers" im kommenden Jahr ankündigten.