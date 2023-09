"Benzinfrei-Tage" wurden verlängert: Gratis-Öffis am kommenden Sonntag

Am Sonntag fahren alle Menschen in Salzburg wieder gratis mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Außerdem ist an diesem Tag der Gaisberg für den Individualverkehr gesperrt.

Am Sonntag, dem 1. Oktober, ist "Tag der Senioren". Zu diesem Anlass können alle Menschen in Salzburg an diesem Tag gratis mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Der Salzburger Verkehrsverbund verlängerte damit die "Benzinfrei-Tage" erneut. Das Angebot gilt für das gesamte Bundesland und gilt für alle Salzburgerinnen und Salzburger - also egal welchen Alters.

Die Straße auf den Gaisberg ist zudem am Sonntag gesperrt. "Mit dem 151er, dem Gaisbergbus, kommt man am Aktionstag klimaschonend, entspannt und kostenlos auf den Salzburger Hausberg", sagt Gaisberg-Koordinator Florian Kreibich.

Der Salzburger Verkehrsverbund feiert am Tag der Senioren auch einen Meilenstein: Über 10.000 Klimatickets "Edelweiß" (ab 65 Jahren) wurden bereits verkauft. "Es freut mich, dass so viele Menschen im besten Alter das Klimaticket Salzburg nutzen. Mit den kostenlosen Öffis am Weltseniorentag wollen wir noch mehr Menschen zum Ausprobieren einladen und von Bus und Bahn überzeugen. Der Benzinfrei-Tag ist natürlich für alle Menschen jedes Alters", sagt der für Verkehr zuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll.