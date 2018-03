Berchtesgaden: 53-Jähriger stürzte vor Augen des Sohnes 120 Meter ab

Im Steinernen Meer hat sich am Donnerstag ein tragischer Unfall ereignet, der tödlich endete.

Zwei Bergsteiger aus dem deutschen Mecklenburg-Vorpommern, Vater (53) und Sohn (24), waren seit Dienstag auf einer mehrtägigen Schneeschuhtour im Steinernen Meer unterwegs. Sie stiegen über die Saugasse zum Kärlingerhaus auf. Nach einer Übernachtung im Winterraum gingen sie am Mittwoch weiter zum Ingolstädterhaus, wo sie wiederum eine Nacht verbrachten. Am Donnerstagmorgen stiegen die Bergsteiger dann mit ihren Schneeschuhen über das Hundstodgatterl zum Trischübel ab. Von hier folgten sie dem Sommerweg in Richtung Sigeretplatte, wobei sie dann in immer steiler werdendem Gelände ihre Schneeschuhe auszogen. Teilweise hielten sie sich an vorhandenen Sträuchern fest, wobei der vorausgehende Sohn feststellte, dass ein weiteres Absteigen kaum mehr möglich war. Fast zeitgleich hörte er ein Geräusch und sah den Vater im steilen Schneefeld an sich vorbeirutschen. Dieser versuchte noch, sich an einzelnen Ästen festzuhalten, was aber misslang. Der Mann stürzte rund 120 Meter über die steile Felswand unter der Sigeretplatte bis zum Wandfuß ab und und blieb tödlich verletzt im Jungwald liegen. Notärztin und Berchtesgadener Bergretter konnten nichts mehr für den Verunfallten tun.

Unverletzter Sohn per Rettungstau aus Steilgelände geborgen

Als gegen 13.15 Uhr der Notruf des Sohns einging, alarmierte die Leitstelle Traunstein die Bergwacht Berchtesgaden und den Traunsteiner Rettungshubschrauber "Christoph 14". Der Pilot flog Richtung Sigeretplatte, wobei die Einsatzkräfte den Sohn im Steilgelände und den abgestürzten Vater rund 120 Meter tiefer rasch orten konnten. Von der Halbinsel Sankt Bartholomä aus flog "Christoph 14" dann die Notärztin und den Bergretter am 50-Meter-Tau zum Abgestürzten, wobei die Retter nur noch den Tod des Mannes feststellen konnten. Der Pilot brachte dann den Bergretter per Tau zum Sohn, der direkt zum Großparkplatz Königssee ausgeflogen und dort vom Kriseninterventionsdienst der Bergwacht betreut wurde. Drei Krisenberater der Bergwacht kümmerten sich im Bergwachthaus um den Sohn und weitere Angehörige des Verstorbenen, die sich nach der Bergtour mit dem Duo treffen wollten.



(SN)