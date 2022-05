Berchtesgaden: Ausgewilderter Bartgeier Wally tot aufgefunden

Traurige Gewissheit: Bartgeier Wally aus Berchtesgaden ist tot. Die Überreste des Tiers wurden in der Nähe der Zugspitze gefunden.

Vor einem Jahr wilderte der Nationalpark Berchtesgaden erstmals wieder Bartgeier aus, nachdem diese über 100 Jahre in Deutschland ausgerottet waren. Die beiden Damen Bavaria und Wally waren im Juli erfolgreich ausgeflogen. Knapp ein Jahr später muss der Nationalpark eine traurige Nachricht melden: Bartgeier Wally ist tot. Der Vogel wurde tot in der Nähe der Zugspitze aufgefunden. Die Todesursache ist unbekannt. Die Untersuchungen laufen.

Unabhängige Fachstelle untersucht die Überreste

"Uns war immer bewusst, dass solche Rückschläge passieren können, dennoch sind wir über den Tod von Wally bestürzt. Dass auch mal ein Vogel stirbt, ist Teil der Natur, aber wir hätten ihr natürlich ein langes Bartgeierleben gewünscht", sagt Norbert Schäfer vom bayerischen Naturschutzbund LBV. Ein Kletterteam des LBV hat den Vogel am vergangenen Samstag im Reintal in einer unzugänglichen Felsrinne auf 1500 Metern gefunden - oder das, was von ihm noch übrig ist. In der Rinne lagen Knochen, Federn sowie der Ring und der Sender von Wally. Die Überreste werden nun umgehend von einer unabhängigen Fachstelle untersucht, schreibt der Naturschutzbund in einer Presseaussendung. Die Todesursache sei bisher noch völlig unklar.

Viele verschiedene Todesursachen möglich

Das Kletterteam suchte seit Tagen nach dem verschollenen Vogel. Am 15. April hatten sie zuletzt unerwartet ein Signal des GPS-Senders empfangen, der an Wally seit ihrer Auswilderung befestigt war. Nach Ende der Schlechtwetterperiode am Samstag konnte schließlich eine erneute Suche nach dem Tier gestartet werden.

Obwohl junge Bartgeier hohe Überlebensraten haben, sind in den letzten Jahren im Alpenraum immer wieder Todesfälle bekannt geworden, heißt es vom LBV. Neben menschlichem Einfluss wie Kollision mit Seilbahnkabeln, Vergiftung durch bleihaltige Jagdmunition oder illegalem Abschuss, gibt es eine Vielzahl nachgewiesener natürlicher Ursachen wie Lawinenabgänge oder Kämpfe mit Steinadlern. "Auch Rückschläge sind leider Teil eines solchen Langzeitprojekts und wir wissen, dass ausgewilderte Bartgeier problemlos in den Alpen überleben können. Wir werden deshalb das Projekt voller Energie und unbeirrt fortführen", sagt Nationalparkleiter Roland Baier.

Schwester Bavaria geht es gut

Übrigens: Die Schwerster von Wally, Bartgeierdame Bavaria, ist wohlauf. Sie befliegt auf weiten Streifzügen momentan das Umfeld des Nationalparks Berchtesgaden, informiert der Naturschutzbund. In Kürze werden der LBV und der Nationalpark zwei weitere junge Bartgeier zur Stützung des ostalpinen Bestandes auswildern, darunter auch eine weitere Schwester von Wally.

Der Bartgeier (Gypaetus barbatus) zählt mit einer Flügelspannweite von bis zu 2,90 Metern zu den größten, flugfähigen Vögeln der Welt. Anfang des 20. Jahrhunderts war der majestätische Greifvogel in den Alpen ausgerottet.

SN/nationalpark berchtesgaden Der Auerhahn ist tot.

Auch der Klausenbachtal-Auerhahn ist tot

Der Tod von Bartgeierdame Wally ist nicht die einzige traurige Nachricht, die der Nationalpark Berchtesgaden am Montag verkünden muss. Auch der "Klausenbachtal-Auerhahn" ist tot. Er sei ein beliebtes Fotomotiv bei Einheimischen und Gästen gewesen und über die Grenzen des Nationalparks bekannt. Der Vogel wurde am Montag schwerverletzt entlang der der Straße aufgefunden. Auch hier ist die Todesursache bislang nicht bekannt.