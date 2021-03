Berchtesgaden: Auto macht sich selbstständig - Frau wird verletzt

Die Pkw-Lenkerin sicherte das Fahrzeug vermutlich nicht ausreichend.

Am Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr ereignete sich auf der Bräuhausstraße in Berchtesgaden ein Verkehrsunfall mit einem wegrollenden Pkw. Eine 60-jährige Einheimische parkte am Fahrbahnrand des "Bräuhausberges" und sicherte offenbar ihr Fahrzeug nicht ausreichend, denn auf der abschüssigen Straße kam das Auto plötzlich ins Rollen, meldet das Bayerische Rote Kreuz. Die Frau versuchte noch über die Beifahrerseite wieder in das Auto zu gelangen, um die Handbremse festzuziehen, stürzte dabei jedoch und wurde einige Meter mitgeschleift, ehe das Fahrzeug gegen eine Hausmauer prallte und dort zum Stehen kam.

Ersthelfer setzten einen Notruf ab und kümmerten sich um die verletzte Frau. Die alarmierte Rettungswagenbesatzung des Berchtesgadener Roten Kreuzes versorgte die nach erster Einschätzung leicht bis mittelschwer Verletzte. Nach medizinischer Erstversorgung durch den Notfallsanitäter und Rettungsassistenten wurde sie anschließend zur weiteren Behandlung zur Kreisklinik Bad Reichenhall transportiert. Beamte der Berchtesgadener Polizei nahmen den genauen Unfallhergang auf. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.