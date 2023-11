Berchtesgaden: Razzia nach judenfeindlichen Hassnachrichten im Netz

Staatsanwaltschaft und Polizei haben am Montag einen bayernweiten Aktionstag gegen Antisemitismus durchgeführt - im Raum Berchtesgaden kam es dabei zu einer Hausdurchsuchung.

In den frühen Morgenstunden durchsuchten Kriminalbeamte unter Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Wohnräume eines 49-Jährigen. Der im Berchtesgadener Land wohnhafte Tatverdächtige soll in der Vergangenheit mehrere judenfeindliche Hassnachrichten in sozialen Medien veröffentlicht haben.

Im Zuge der Razzia konnte ein Datenträger sichergestellt werden. Der Beschuldigte wurde noch vor Ort vernommen, machte aber keine Angaben. Der bei der Durchsuchung sichergestellte elektronische Datenträger wird nun auf mögliche strafbare Inhalte ausgewertet.

Robert Schnabl, stellvertretender Behördenleiter bei der Staatsanwaltschaft Traunstein, sagte: "Die Staatsanwaltschaft Traunstein geht gegen sämtliche Formen strafbarer antisemitischer Agitation weiterhin sehr hart vor. Für verbotene antisemitische Äußerungen ist in unserer Rechtsordnung kein Raum. Dies gilt ganz besonders mit Blick auf die immer stärker ansteigende Anzahl der Fälle, bei denen der Holocaust verharmlost wird, und die zuletzt im gesamten Bundesgebiet festzustellenden Sympathiebekundungen zu den Terrorakten der Hamas auf israelischem Staatsgebiet."

Der Staatsanwaltschaft Traunstein und dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd liege der erstmalig durchgeführte bayernweite Aktionstag sehr am Herzen - antisemitischer Hass, antisemitische Hetze und Gewalt dürften in unserer Gesellschaft keinen Platz einnehmen, hieß es. Staatsanwaltschaft und Polizei dulden derartige Straftaten nicht. Sie schreiten bei jedem Verdacht konsequent ein und greifen hart durch. Überführte antisemitische Straftäter haben mit hohen Strafen zu rechnen.