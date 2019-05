Berchtesgaden: Suche nach vermisstem Bergwanderer vorläufig abgebrochen

27-jähriger Franzose wurde am 26. Mai am Fuße des Kehlsteins zuletzt gesehen.

Bayerische Einsatzkräfte haben am Freitag die intensive Suche nach jenem 27-jährigen Franzosen unterbrochen, der seit Sonntag, dem 26. Mai, in den Berchtesgadener Alpen vermisst wird. Der Franzose war an besagtem Tag gegen 15.30 Uhr von der Roßfeldstraße am Ofner Boden zu einer Ein-Mann-Tour in Richtung Kehlstein aufgebrochen - und nicht mehr zurückgekommen. Seither wurden alle relevanten Bereiche am und um den Kehlstein auch mit Hubschrauberunterstützung abgesucht - ergebnislos.

An den Suchmaßnahmen am Freitag beteiligten sich ein Trupp der Bergwacht Berchtesgaden sowie zwei Polizeibergführer der Polizeiinspektion Berchtesgaden.

Die Kriminalpolizei Traunstein ist ebenfalls in die Ermittlungen miteinbezogen.



Quelle: SN