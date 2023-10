Berchtesgaden: Unbekannter stahl Patientin die EC-Karte und ging damit einkaufen

Die Polizei fahndet im benachbarten Bayern nach einem besonders dreisten Dieb: Der Unbekannte hat in mindestens zwei Fällen Spitalspatienten bestohlen, ein Fall ereignete sich in Berchtesgaden.

In der Zeit vom 3. auf 4. Juli wurde einer Patientin des Krankenhauses Berchtesgaden die Geldtasche gestohlen. Darin befand sich unter anderem auch ihre EC-Karte.

Der bislang noch unbekannte Täter hob am 4. Juli in der VR-Bank Berchtesgaden, am Geldautomaten mit der gestohlenen EC-Karte insgesamt 2000 Euro vom Konto der Patientin ab. Weiterhin wurde mit der EC-Karte am gleichen Tag in Traunstein in zwei Sportgeschäften, einem Schuhhaus und einem Optiker mit der gestohlenen EC-Karte gezahlt. Es wurden Waren im Gesamtwert von etwa 700 Euro bezahlt.

Die Polizeiinspektion Berchtesgaden nahm die Anzeige auf und sicherte Videoaufnahmen aus der VR-Bank Berchtesgaden zu den Geldautomatenabhebungen. Der gleiche Täter hat vermutlich wenige Tage zuvor aus einem Krankenhaus in Weiden in der Oberpfalz ebenfalls die Geldbörse eines Patienten gestohlen und mit dessen EC-Karte an einem Geldautomaten insgesamt 2000 Euro abgehoben.

Die Fälle sind noch ungeklärt. Mit Hilfe des nun zur Veröffentlichung freigegebenen Fotos erhofft sich die Polizei aber neue Hinweise; Telefonnummer 0049865294670 .