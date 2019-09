Berchtesgaden: Vier Verletzte nach Explosion in Salzbergwerk

In Berchtesgaden im benachbarten Bayern ist es gegen 8 Uhr früh bei Schweißarbeiten zu einer Explosion in einem Bohrspülwerk gekommen. Vier Bergmänner dürften dabei Verbrennungen erlitten haben und wurden in Spezialkliniken geflogen.

SN/robert ratzer Die Einsatzkräfte sind vor Ort.