Bereits 15. Masernfall im Bundesland Salzburg

Im Pinzgau wurde am Freitag ein weiterer Masernfall bekannt. Es handelt sich dabei um eine Person, die zu einem anderen Masernerkrankten im Pinzgau Kontakt hatte.

Zuletzt war ja im Flachgau eine Person erkrankt, die zu den bisher Erkrankten im Bundesland keinen Kontakt hatte. Alle Informationen zu dem heurigen Masernausbruch gibt es auf einer Internetseite des Landes Salzburg. Das Land Salzburg rät dringend dazu, sich gegen die Krankheit impfen zu lassen, um einen weiteren Ausbruch der hochansteckenden und potenziell tödlichen Krankheit zu verhindern. Das Land bietet dazu Gratis-Impfaktionen an. Die nächste Aktion startet in der Bezirkshauptmannschaft Hallein in der Schwarzstraße 14. am 25. März, 14.00 bis 18.00 Uhr.

Quelle: SN