Bereits dritter Einbruch in Spendencontainer auf dem Mirabellplatz

Bei Max Luger und seinem "Fair-Share" konnten die Täter erneut nichts erbeuten: Der Container ist in der Nacht leer.

Seit neun Jahren gibt der ehemalige Pastoralassistent Max Luger in einem Container auf dem Mirabellplatz unter dem Motto "Fairteilen" kleine Geldbeträge an bedürftige Personen aus, die er zuvor in Form von Spenden bekommen hat.

Bereits zum dritten Mal wurde er in den vergangenen Tagen Opfer von Einbrechern. Seine Lebensgefährtin hatte das kaputte Schloss bemerkt, er selbst war über Allerheiligen in Oberösterreich. Es sei auch diesmal nichts erbeutet worden, sagt Luger. "Ich habe immer nur so viel Geld dabei, ...