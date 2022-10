Bereits gesuchter Lkw-Fahrer soll bei Bergheimer Firma Waren gestohlen haben - nicht zum ersten Mal

Gegen den kroatischen Brummifahrer (48) bestand bereits eine Festnahmeanordnung der steirischen Justiz.

Am Mittwoch alarmierten Arbeiter einer Firma im Bergheimer Aupoint die Polizei - ein Lkw-Fahrer sei dringend verdächtig, in der Firma Waren gestohlen zu haben. Noch auf der Anfahrt wurden die Polizisten darüber informiert, dass der LKW-Lenker, ein 48-jähriger Kroate, gerade das Firmengelände mit seinem Schwerfahrzeug verlassen habe. Die geschädigte Firma teilte zudem mit, dass man den besagten Chauffeur wegen ähnlicher Vorfälle in der Vergangenheit nun einer genauen Kontrolle unterziehen wollte.

Kurz darauf gelang es den Polizisten, den Lkw anzuhalten und den Lenker zu kontrollieren. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den 48-Jährigen bereits eine Festnahmeanordnung der steirischen Justizbehörden besteht. Die Salzburger Polizisten nahmen den Lkw-Lenker fest und übergaben ihn anschließend den Kollegen der aktenführenden steirischen Polizeidienststelle. Die Ermittlungen zum Diebstahlsverdacht in Bergheim laufen.