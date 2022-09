Bergbahnen Rußbach: Trotz Großbrandes ist Saisonstart im Dezember nicht gefährdet

Feuer ist am späten Mittwochabend in der Lagerhalle bei der Pumpstation der Bergbahnen in Rußbach ausgebrochen. Die Flammen richteten beträchtlichen Schaden an. Der Brand trifft die Bergbahnen in der Vorbereitung auf die Wintersaison.

Am Mittwoch gegen 20.15 Uhr entdeckte ein 52-jähriger Anrainer, dass bei der Pumpstation der Bergbahnen Rußbach die Lagerhalle in Brand steht. Betroffen war das Gebäude der Pumpstation "Obertriebenegg" beim neuen Speicherteich. Die Fassade und Teile des Dachstuhls standen binnen kurzer Zeit in Vollbrand.

Beim Eintreffen der Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren Rußbach und Abtenau bereits am Ort des Geschehens und führten die Löscharbeiten durch. Die Wehren waren mit fünf Fahrzeugen und zirka 45 Mann angerückt. Das Rote Kreuz Abtenau befand sich ebenfalls am Vorfallort. Den FFW Rußbach und Abtenau gelang es, den Brand zu löschen und um 22.10 Uhr "Brand aus" zu geben.

Bergbahnen: "Wir sind für Winter gerüstet"

Die Lagerhalle bei der Pumpstation der Bergbahnen Rußbach, die hauptsächlich als Lager für Schneekanonen und Zubehör genutzt wird, wurde schwer beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit unbekannt, ebenso die Brandursache. Menschen wurden nicht verletzt.

Seitens der Bergbahnen hieß es Donnerstagfrüh auf SN-Anfrage, dass das Ausmaß des Schadens erst von Fachleuten erhoben werden müsse. Neben der Halle seien jedoch auch Schneekanonen vom Feuer beschädigt worden, "aber für den Start in die Wintersaison sind wir dennoch gerüstet", erklärte Pressesprecherin Bettina Plank. Die Skiregion Dachstein-West, zu der die Bergbahnen in Rußbach gehören, plant laut ihrer Internetseite, am 3. Dezember in Betrieb zu gehen. Die Wintersaison soll dann am 10. April 2023 enden.

Und an diesem Zeitplan wird derzeit auch nicht gerüttelt. Rupert Schiefer, Geschäftsführer Bergbahnen Dachstein West, erklärte am Vormittag: "Dem geplanten Saisonstart am 3. Dezember steht nichts im Wege."

Tag der offenen Tür abgesagt

Die Vorlaufzeit für den Saisonstart beträgt noch zweieinhalb Monate, jene für den für Samstag (17. September) geplant gewesenen Tag der offenen Tür nur zwei Tage. Diese Frist ist aufgrund der Brandschäden zu kurz. Die Bergbahnen mussten die Veranstaltung absagen. Von 10 bis 16 Uhr hätten Interessierten in Rußbach die Seilbahntechnik, Pistengeräte und Beschneiungsanlagen gezeigt und erklärt werden sollen, ebenso wie die Pumpstation beim Franzlteich oder die damit verbundenen Berufe.