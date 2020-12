Bergbahnen-Vorstand Franz Schafflinger: "Wir sind in dieser Situation nur Beifahrer"

Der Gasteiner Bergbahnen-Vorstand Franz Schafflinger will Spitzenangebot für Einheimische schaffen.

Am 24. Dezember - also zwanzig Tage später als geplant - starten die Gasteiner Bergbahnen in diese besondere Wintersaison.

Redaktion: Herr Schafflinger, wie gehen Sie mit den neuen Covid-Bestimmungen um?

In so einer Situation kann man nicht selbstbestimmt agieren, man ist im Grunde nur Beifahrer. Da wir nichts an den Umständen ändern können, müssen wir das Beste daraus machen. Da die Hotels und die Berggastronomie nicht öffnen dürfen, kann man ...