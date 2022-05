Bergbauernbub erzählt von der harten Kindheit

Johann Wallner wuchs nach dem Krieg ohne Straße und Strom, aber mit den "Salzburger Nachrichten" auf dem höchstgelegenen Hof von Rauris auf.

"Am 12. Jänner 1944 ist meine Mutter durch einen halben Meter Neuschnee ins Tal gewatet und dann noch fünf Kilometer zu Fuß weiter in die Entbindungsstation nach Rauris, wo ich abends das elektrische Licht der Welt erblickte." So beginnt die Geschichte von Johann Wallner, der 39 Jahre lang Zuchtwart beim Rinderzuchtverband war und als Retter der vom Aussterben bedrohten Ziegenart der Tauernschecken gilt. Und er ist als hervorragender Erzähler bekannt und wurde oft aufgefordert, seine Kindheitserinnerungen zu Papier zu bringen. Das hat jetzt der Autor Michael Fazokas für ihn gemacht. Die beiden haben vor zehn Jahren schon für ein Buch über die Tauernschecken zusammengearbeitet. "Da Hochberg Hans. Kindheit und Jugend eines Bergbauernbuben aus dem Raurisertal" ist in Fazokas' Verlag pinzgaubooks erschienen und kann dort bestellt werden.

Das Hochberggut, auf dem Wallner vulgo Hochberg Hans mit sechs Geschwistern aufwuchs, liegt auf fast 1300 Metern Seehöhe über Wörth. Der höchstgelegene Hof im Tal bekam erst 1955 Strom. 2003 wurde ein Güterweg hinauf gebaut. In Wallners Kindheit kam man nur zu Fuß über die steilen Wiesen auf den Hochberg, ab 1960 mit der Materialseilbahn und ab 1979 mit einer für den Personentransport zugelassenen Seilbahn. Zu diesen Erschwernissen kam, dass Wallners Eltern oft krank waren. "Mein Tatn war als fünfzehnjähriger Hirterbub beim Edelweißpflücken abgestürzt und damals nur knapp mit dem Leben davongekommen. Zeit seines Lebens litt er an Atemproblemen." Auch die Mutter war oft krank. Nach einer Eileiterschwangerschaft und einem Darmverschluss sei sie zwei Monate im Spital in Schwarzach gelegen. "Zu Hause war immer die Sorge, ob die Mama wiederkommt." Die Kinder mussten früh Verantwortung übernehmen und arbeiten. Als die Mutter nach einer Herzattacke um ihr Leben rang, musste Wallner als Fünfzehnjähriger die weinenden kleinen Geschwister trösten.

Leid und Tod waren Teil des Lebens und passierten nicht hinter verschlossenen Türen. Wallner ging als Fünfjähriger zum ersten Mal zum Beten mit. Am Nachbarhof war die Rindsleiten-Mutter gestorben. Der Witwer Leandl klagte. "Dieses Wehklagen und Trauern des Witwers hat meine Kinderseele berührt und zum ersten Mal in meinem Leben war ich mit der Todeserfahrung konfrontiert." Ein Jahr später sei der Leandl dann selbst dran gewesen. Mit einem Darmverschluss hatten ihn seine Leute von der Alm geholt. Furchtbar habe er ausgesehen. "Bua, der Leandl weascht woi neama kemman", sagten Wallners Eltern.

Als Neunjähriger überanstrengte sich Hans beim Kälberziehen und bekam 41 oder 42 Grad Fieber. Sein Bruder musste die 300 Höhenmeter zum Andrelwirt hinunterlaufen, wo das einzige Telefon von Wörth war, und den Gemeindearzt Dr. Rosner rufen. Im Finstern sei dieser zum Hof hinaufgestiegen und habe ihm die lebensrettende Spritze gegeben. Zu den Eltern soll er gesagt haben: "Das Bübel werden wir wohl nur schwer durchbringen, aber deats fest betn." Unglaublich sei es, was der gebürtige Wiener und sein Nachfolger für die Bergbauern in Rauris getan hätten, so Wallner. Viele hatten ihm das Leben zu verdanken.

Zur Schule gingen die Hochberg-Kinder in Wörth. Im Winter rutschten sie in den vereisten Rinnen vom Heuziehen hinunter oder lieferten sich Skirennen. Aber der Aufstieg dauerte mindestens eine Stunde, im Winter oft zwei oder drei, bis es finster wurde. Ausgerechnet im Lawinenwinter 1950/51 hatte Wallner sein erstes Schuljahr. Der Schnee sei meterhoch gelegen.

Zu seinen Aufgaben gehörte es, vom Karthäuserwirt die Post abzuholen, weil der Briefträger natürlich nicht zum Hof kam. Auch die vom Vater abonnierten "Salzburger Nachrichten" lagen im Gasthaus. Als sie einmal nicht da gewesen seien, habe er sich in der Gaststube umgesehen und sie in den Händen des Saglers entdeckt. Wallner musste lange warten, bis der Mann die Zeitung fertig gelesen hatte. Ein Artikel über die Krönung Königin Elisabeths hatte großes Interesse beim Sagler geweckt.

Für die Eltern sei es sehr wichtig gewesen, dass die Kinder lesen, so Wallner. Am Abend mussten die Kinder abwechselnd am Küchentisch sitzend vorlesen, meistens Artikel aus den "Salzburger Nachrichten". "In gutem Hochdeutsch mit lauter Stimme mussten wir vortragen." Mach's Maul ordentlich auf beim Reden, habe der Vater gemahnt. "Das ist mir auch im weiteren Leben zugutegekommen."