Bergheim: Alkolenker demolierte zwei Polizeiautos

Großen Sachschaden hat in der Nacht auf Montag ein betrunkener Autofahrer in der Lagerhausstraße in Bergheim angerichtet. Der Lenker war mit seinem Wagen gegen zwei Polizeiautos geprallt.

SN/ff bergheim Blechsalat in Bergheim – zwei Polizeifahrzeuge und jenes des Alkolenkers sind massiv beschädigt.