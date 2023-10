Asylbewerber flüchtete aus Salzburg mit Elektrofahrzeug nach Deutschland

Ein 25-jähriger Mann aus dem Iran steht im Verdacht, mit einem in Salzburg gestohlenen Elektrofahrzeug nach Deutschland geflüchtet sein.

Das Zustellfahrzeug war am Vormittag des 25. September von einem zunächst Unbekannten in Maxglan gestohlen worden. Das E-Fahrzeug war offen und mit angestecktem Schlüssel vom Zusteller für rund zehn Minuten unbeaufsichtigt gewesen.

Im Laufe des Tages konnte das Auto mehrmals geortet und am späten Nachmittag in Deutschland am Irschenberg abgestellt und verschlossen sichergestellt werden. Das Fahrzeug hatte nur noch eine geringe Ladeleistung von vier Prozent, was auch der Grund für die Beendigung der Fahrt sein dürfte.

Im Fahrzeug selbst wurden ein fremder Pullover und ein Schriftstück sichergestellt, das auf die Identität eines iranischen Asylwerbers aus Bergheim hinwies. Ein Fotoabgleich bekräftige den Verdacht gegen den 25-Jährigen, der außerdem dringend verdächtig ist, zwei Boxen mit Briefen und Unterlagen aus dem Fahrzeug gestohlen zu haben.

Der Mann, dessen Aufenthalt derzeit unbekannt ist, wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.