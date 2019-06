Bergheim: Autobahnauffahrt Hagenau wird erst 2020 gebaut

Ursprünglich hätte ab Juni mit der Auffahrtsrampe Richtung München begonnen werden sollen. Land und Asfinag haben ihre Pläne aber geändert.

Eigentlich sollten an der Westautobahn bei Hagenau bereits die Bagger am Werk sein. Für Juni war der Baubeginn für die Auffahrt auf die A1 in Fahrtrichtung München geplant - mit dieser wäre der Halbanschluss vollendet, für den es bereits seit ...