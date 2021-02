Bergheim: Autolenker hantierte mit Handy und kam von der Straße ab

Der Flachgauer wurde leicht verletzt.

Am Samstag, den 27. Februar, fuhr ein 29-Jähriger auf der Lamprechtshausener Bundesstraße (B156) in Richtung Salzburg. In Bergheim kam der Flachgauer laut Polizeibericht von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Er konnte das Fahrzeug wieder zurück auf die Straße lenken und kam quer über die Fahrbahn zum Stehen. Der Lenker gab als Grund für den Verkehrsunfall Ablenkung durch sein Smartphone an. Er wurde ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Sein Fahrzeug wurde schwer beschädigt.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag auf der Hochkönig Straße (B164) in Saalfelden. Eine Pkw-Lenkerin wurde nach eigenen Angaben von der Sonne geblendet und übersah dabei einen querenden Radfahrer. Das Auto stieß gegen das Fahrrad eines 69-Jährigen. Dieser erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Zell am See gebracht.