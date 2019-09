Bergheim: Fischotterbaby in Not gerettet

Eine Frau fand das verzweifelte Fischotterbaby. Die Tierrettung brachte es auf den Assisi-Hof in Oberösterreich.

"Lotti" wurde spätabends in Bergheim bei Salzburg von einer aufmerksamen Dame entdeckt. Frau B. wollte gerade am angrenzenden Tennisplatz vorbeigehen, als sie "verzweifelte Schreie hörte, die ich aber nicht zuordnen konnte" so die Bergheimerin. Frau B. wagte einen genaueren Blick und erkannte mitten am Platz ein kleines einsames Fischotterbaby. Die Finderin wartete ein wenig Zeit ab, um zu sehen, ob das Muttertier kommen würde. Doch die verzweifelten Hilferufe des Jungtieres blieben zwecklos. Die Mutter kam nicht.

Frau B. entschied sich, die Tierrettung des Österreichischen Tierschutzvereins zu rufen und um Hilfe zu bitten. Das junge Fischotterbaby wurde auf den Assisi-Hof des Österreichischen Tierschutzvereins in Frankenburg (OÖ) gebracht. "Wir kontrollierten nochmals den Fundort, um das Muttertier zu finden, jedoch blieb auch diese Sucher erfolglos" so Ulrike W., Hofleiterin und Tierpflegerin des Österreichischen Tierschutzvereins. Das ca. 3 Wochen junge Fischottermädchen war bei der Übernahme bereits sichtlich dehydriert und sehr ausgehungert. "Wir gehen davon aus, dass Lotti schon länger ohne Muttertier umhergeirrt ist" so das Team des Österreichischen Tierschutzvereins.



Tier wird auf Auswilderung vorbereitet

Lotti befindet sich nun in der Obhut der Tierpfleger des Österreichischen Tierschutzvereins, wo man sich durchgehend um das Jungtier kümmert. Sobald sich Lottis Zustand stabilisiert hat und sie von der Milch entwöhnt ist, kann auch Lotti, Schritt für Schritt auf ihre Auswilderung vorbereitet werden.



Fischotter bleiben in der Regel 14 Monate bei Mutter

Ein Fischotterweibchen bringt durchschnittlich 2-3 Jungtiere, meist in optimal gepolsterten Höhlen, zur Welt. Als Muttertier kümmert sie sich intensiv um die Jungen. Ab der 6 Lebenswoche kommen sie erstmals mit ihrem Lebenselement Wasser in Berührung. Fischotterjungtiere werden durchschnittlich zw. 8 und 14 Wochen gesäugt, und bleiben ca. vierzehn Monate in der Nähe ihrer Mutter. Im Freiland erreichen nur wenige Tiere ein Alter von über zehn Lebensjahren.

Fischotter noch vor wenigen Jahren vom Aussterben bedroht

Durch den Verlust von Lebensraum, Umweltgifte und intensive Bejagung war der Fischotter in Österreich noch vor wenigen Jahrzehnten vom Aussterben bedroht. Erst in den letzten zwanzig Jahren konnte sich der Bestand langsam erholen.

Hilfe und Zuflucht für Tiere wie Lotti

Die Assisi-Höfe des Österreichischen Tierschutzvereins bieten notleidenden Haus- und Wildtieren Hilfe und Zuflucht. All das geschieht in enger Zusammenarbeit von fachkundigen Tierpflegern, Tierärzten und Hilfskräften der Tierrettung. Um Tieren wie Rosa auch in Zukunft helfen zu können, ist der Verein auch weiterhin auf Spenden und Patenschaften angewiesen.



