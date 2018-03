Bergheim: Lkw-Fahrer wegen 64 Gesetzesverstößen angezeigt

Bulgare saß unter anderem mehr als 36 Stunden fast durchgehend hinter dem Steuer seines Sattelzuges.

Im Zuge von Kontrollen der Verkehrsabteilung der Polizei wurden zuletzt mehrfach massive Lenkzeitüberschreitungen bei Schwerfahrzeuglenkern festgestellt.

So wurde am Donnerstag in Bergheim ein Sattelkraftfahrzeug aus dem Verkehr gezogen. Der 48-jährige bulgarische Lenker hatte etwa seit dem 8. Februar gleich siebzehn Mal die Fahrerkarte eines anderen Fahrers verwendet. Insgesamt fuhr der Bulgare in dieser Zeit fast 15.700 Kilometer.

Weiters saß der Bulgare - bei einer zulässigen Lenkzeit von maximal 10 Stunden - insgesamt gleich 36 Stunden und 6 Minuten hinter dem Steuer, wobei er in diesem Zeitraum nur eine Ruhezeit von insgesamt zwei Stunden und 9 Minuten einlegte.



Der 48-Jährige wird wegen insgesamt 64 Übertretungen angezeigt. Eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben und die Weiterfahrt untersagt.

(SN)