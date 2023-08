Bergheim: Lkw-Fahrer wollte Autofahrer nach Auffahrunfall mit Brecheisen attackieren

Nach einem Auffahrunfall bei der Autobahnabfahrt Bergheim-West attackierte ein Lkw-Lenker einen Pkw-Fahrer mit einem Brecheisen. Das Opfer blieb unverletzt.

Beim Kreisverkehr Autobahnabfahrt Bergheim-West kam es am Montag gegen 6.30 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Der Lenker des Pkw, ein 31-jähriger Tiroler, begab sich zum vor ihm haltenden Lkw-Fahrer. Der Lkw-Fahrer, ein 39-jähriger Bosnier, holte unvermittelt ein Brecheisen hervor. Er schlug mit diesem aus der Fahrerkabine heraus in Richtung des Kopfs des 31-Jährigen. Der Tiroler konnte ausweichen und blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft Salzburg zeigte den bosnischen Lkw-Fahrer auf freiem Fuß an.