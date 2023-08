Bergheim: Verkehrsunfall mit vier Schwerverletzten

Am Dienstagabend hat sich auf der B156 Höhe Bergheim (Schlachthof) ein Verkehrsunfall mit mehreren Schwerverletzten ereignet. Das Rote Kreuz war mit mehreren Notärzten und Rettungswagen vor Ort.

Ein Großangebot an Einsatzkräften war an der Unfallstelle vor Ort.

An den beteiligten Fahrzeugen entand Totalschaden.

. Am Dienstagabend kam es auf der B156 in Bergheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Das berichtete der Offizier vom Dienst Benjamin Braunstein vom Roten Kreuz. Beim Unfall wurden sieben Personen verletzt, davon vier Personen schwer. Sie wurden unter notärztlicher Obhut abtransportiert. Darunter befand sich auch eine hochschwangere Frau. Die Verletzten wurden ins LKH Salzburg, UKH Salzburg und in das Klinikum Traunstein eingeliefert.

Im Einsatz waren drei Notarzteinsatzfahrzeuge, ein Hubschrauber, elf Rettungswagen sowie drei First Responder aus Traunstein.

Die Straße ist in beiden Richtungen gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.