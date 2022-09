Bergheimer Familie hat klassische Musik im Blut

Jeden Tag greifen Julia und Leonard zu ihren Holz- blasinstrumenten. Das Üben und die richtigen Töne wurden vielfach mit Gold und ersten Preisen belohnt.

Es ist nicht einfach, die Familie Burkali zu erreichen. Sie ist viel unterwegs. Gerade retour vom Konzertauftritt beim "Klassiek op het Amstelveld" in Amsterdam, erzählen Julia (11) und Leonard (14) von dem Auftritt, wo sie in Zusammenarbeit mit dem Concertgebouw-Orchester auf der Bühne standen. "Es war so cool", sind die Geschwister begeistert. "Wir waren gar nicht mehr so nervös." Kein Wunder, denn Auftritte gehören zu ihrem Leben. Bereits vom Kindergartenalter an spielen die beiden ein Instrument.

SN/sw/privat ...