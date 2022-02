Bergheimer Firma mit Maskenclips gegen wunde Ohren

Der Bergheimer Skibrillen-Hersteller Naked Optics sagt Ohrenschmerzen und beschlagenen Brillen den Kampf an. Alte Skibrillen werden von den Jungunternehmern recycelt.

Skifahrerinnen und Skifahrer kennen das Problem: In Gondeln und geschlossenen Liften sowie beim Anstehen ist die FFP2-Maske zu tragen. Weil man sie nicht ständig rauf- und wieder runtergeben will, bleiben sie den ganzen Skitag lang hinter den Ohren befestigt, was wiederum sehr schmerzhaft sein kann. Dazu kommt die ständig beschlagene Skibrille. Dagegen hat sich das seit 2013 bestehende Bergheimer Unternehmen Naked Optics jetzt etwas einfallen lassen.

Mit Maskenclips, die beidseitig am Band der Skibrille befestigt werden, sollen wunde ...