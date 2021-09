Bergheimer ist neuer Chef der Schützen

Bei der 62. Anton-Wallner-Gedenkfeier in St. Johann im Pongau wurde Josef Braunwieser zum Landesschützenkommandanten ernannt.

Die diesjährige landesweite Zusammenkunft der Schützen in St. Johann im Pongau stand in besonderer Weise im Zeichen von Veränderung. Bei der 62. Anton-Wallner-Gedenkfeier erfolgte die Kommandoübergabe. Nach 23 Jahren als Landesschützenkommandant übergab Franz Meißl aus Werfen am Sonntag an Josef Braunwieser aus Bergheim. Bei den Schützen ist der 54-jährige Bergheimer seit 1985. Den Prangerschützen Bergheim stand er von 1998 bis 2018 als Hauptmann vor.

Ehrenzeichen des Landes für Franz Meißl

Als Dank und Anerkennung ernannte Landeshauptmann ...