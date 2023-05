Bergheimer Mittelschüler malten ihre Ideen für weniger Autos vor der Schule

Mittelschule Bergheim, Gemeinde und Polizeiinspektion Bergheim starteten eine Aktion gegen das Verkehrschaos zu den Stoßzeiten.

Es ist ein allgemeines Problem. Kinder werden mit dem Auto direkt zur Schule gebracht und wieder abgeholt. Das ist auch in Bergheim nicht anders und führt vor den Schulen regelmäßig zu einem Verkehrschaos.

"Gerade in der Früh geht es vor der Schule heftig zu. Dem wollen wir entgegenwirken. Mit einem Malwettbewerb für ein Schild vor der Schule wollten wir die Kinder miteinbeziehen. Wir haben tolle Sachen bekommen", berichtete Bergheims Bürgermeister Robert Bukovc bei der Preisverleihung im Gemeindeamt.



Malwettbewerb an der Mittelschule Bergheim

"Durch die vielen Autos vor der Schule entsteht nicht nur ein Verkehrschaos, es ergeben sich auch gefährliche Situationen. Deshalb appellieren wir an die Eltern, die Kinder schon vorher an geeigneten Stellen aussteigen zu lassen, dann haben die Kinder noch einen Schulweg an der frischen Luft", ergänzte Helmut Naderer, der Postenkommandant der Polizeiinspektion Bergheim. Generell sei zu hinterfragen, ob der Schulweg nicht zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt werden könne. Am Malwettbewerb, der aus einer Initiative von Mittelschule Bergheim, Gemeinde und Polizeiinspektion Bergheim entstand, haben die Klassen 1a, 1c und 2b der Mittelschule teilgenommen. "Die Auswahl war nicht leicht. Es gab viele gute Ideen. Die Botschaft sollte aber verständlich und schnell erfassbar sein", so Helmut Naderer.

Vier Bilder mit Preisen bedacht

Schließlich wurden vier Bilder ausgewählt und mit Preisen bedacht. Das Siegerbild stammt von Sarah Wengler aus der 2b. "Die Lehrerin hat uns erklärt, worum es geht, da ist mir direkt die Idee für das Bild gekommen", erzählt Sarah. Ihr Bild zeigt zwei Personen im Gespräch und Sprechblasen. In der einen steht Schule und ein durchgestrichenes Auto. In der anderen sind ein Fußgänger, ein Fahrrad und ein Bus zu sehen und mit einem grünen Häkchen versehen. Die Botschaft ist klar!

Im Anschluss an die Preisverleihung im Gemeindeamt wurde die Tafel mit dem Siegerbild von Helmut Naderer und Polizeikollegen im Kreisverkehr vor dem Schulbezirk aufgestellt.